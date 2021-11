Das Netzwerk hinter der Klagenfurter Corona-Demo

Spannend, was sich hinter den Kulissen einer Demo, wie sie am Samstag in Klagenfurt stattfinden wird, so tut. Angemeldet wurde dieses Treffen der Maßnahmengegner von einem Herbert-Kickl-Fan aus einer Oberkärntner Seengemeinde. Karl P. macht auf Facebook seit Monaten Stimmung für Kickl und gegen die Coronamaßnahmen.