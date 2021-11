27 Kilo Kokain auf Autobahn in Bayern entdeckt

Am Sonntag hielten Beamten der Grenzpolizeiinspektion Raubling auf Höhe Bad Aibling einen Volvo mit deutscher Zulassung an. Fahrer und einziger Insasse war ein 31-jähriger Grieche mit Wohnsitz in Oberbayern. Im Kofferraum stießen die Beamten auf ein nachträglich eingebautes Schmuggelversteck, in dem die Beamten 27 Päckchen mit einem Einzelgewicht von jeweils etwa einem Kilogramm fanden.