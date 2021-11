LKH Hochsteiermark: Zwei Bereiche in neuen Händen

Die geborene Knittelfelder Pharmazeutin ist bereits seit 2008 am Standort Leoben in eben dieser Abteilung tätig. In der LKH-Apotheke werden nicht nur Arzneimittel beschafft und verteilt, sondern selbst Präparate hergestellt. Wolkner: „Das betrifft unter anderem den onkologischen Bereich, aber auch die Augen- und Kinderheilkunde.“