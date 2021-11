Kollidiert: Zwei Mädchen (18, 15) schwer verletzt

Eine 18-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung, drei 17-jährige Jungen und ein 15-jähriges Mädchen befanden sich in dem Fahrzeug. Als die Lenkerin Sonntag gegen 17.30 Uhr von der L 603 in eine Gemeindestraße in Wildon abbog, passierte das Unglück: Der PKW kam von der Straße ab und kollidierte mit einer Trafo-Station.