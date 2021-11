„Nur eine Frage der Zeit, bis Omikron auftaucht“

Man wisse schon so viel über die neue Variante, dass man sie anhand von Punktmutationen erkennen könne. Sollte „Omikron“ in Salzburg auftreten, würde das sofort über das Epidemiologische Meldesystem und „natürlich auch an die Landessanitätsdirektion gemeldet werden.“ Zumindest bis Sonntagnachmittag wurde das aber noch nicht nötig – zuletzt waren fast 100 Prozent der Proben dem vorherrschenden Delta-Typ des Coronavirus zuzuordnen. Laut dem Labormediziner ist es aber „nur eine Frage der Zeit“, bis die Covid19-Variante auch in Salzburg auftaucht.