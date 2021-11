Betrunkener kam in Steyr mit Messer zu Verwandten

Weil eine Person mit einem Messer bewaffnet auf Passanten losgehe, wurden die Einsatzkräfte am in der Nacht zum Adventsonntag zur Josef-Hafner-Straße in Steyr gerufen. Der Beschuldigte, ein 45-Jähriger aus Steyr, stand mit einer blutenden Wunde am Kopf vor einem Hauseingang und um ihn herum befanden sich 12 bis 15 Türken. Den Polizisten gelang es, die tumultartige Sachlage zu befrieden und die Beteiligten zu trennen.