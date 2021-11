Ringana steuert abermals auf neuen Rekordumsatz zu

25 Jahre später kommt man an Ringana mit Hauptquartier in St. Johann in der Haide fast nicht mehr vorbei. 600 Mitarbeiter zählt man mittlerweile (sogar um 180 mehr als im Vorjahr), in 34 Ländern werden die Produkte, von der Anti-Faltencreme bis zur Pflanzenkraft zum Schlucken, vertrieben. Der Rekordumsatz vom letzten Jahr, immerhin 160 Millionen, wird heuer laut Prognose noch um bis zu 30 Prozent überschritten. Und weitere Märkte hat man längst auf dem Schirm.