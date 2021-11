Burgstaller-Tor bei 3:2 von St. Pauli in Nürnberg!

Guido Burgstaller bleibt in der zweiten deutschen Liga in Torlaune! Beim 1. FC Nürnberg brachte der Kärntner Stürmer seinen Klub St. Pauli am Sonntag per Kopf mit 1:0 (3.) in Führung, die Hamburger siegten schließlich 3:2 (2:1) und verteidigten an der Tabellenspitze den Drei-Punkte-Vorsprung auf Darmstadt. Einen weiteren Zähler dahinter ist Jahn Regensburg Dritter.