Was macht Covid mit uns, Herr van Haentjens?

Geboren am 10. 12. 1969 in Wien, ein jüngerer Bruder (Jurist). Seine Vorfahren stammen von den Hugenotten ab und kamen aus Holland nach Wien. Van Haentjens beginnt seine medizinische Laufbahn 1990 an der Akademie für Physiotherapie am AKH Wien. 1994 bis 2000 besucht er die Wiener Schule für Osteopathie, 2006 schließt er seinen Master of Science an der Donauuniversität Krems ab. Er absolviert eine Vielzahl an Fortbildungen quer durch Europa. In der Gemeinschaftspraxis „Guthaus“ in Wien-Heiligenstadt arbeitet er mit neun komplementärmedizinischen Therapeuten zusammen. Van Haentjens lebt in einer Partnerschaft und hat eine erwachsene Tochter.