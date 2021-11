Neuer Rapid-Coach: Feldhofers Schweigen sagt alles

Eigentlich hätte Ferdinand Feldhofer dieser Tage in Belgien unterschreiben sollen. Der Wechsel war quasi durch, der 42-Jährige hatte sich schon vor Wochen mit Klubverantwortlichen still und heimlich in Amsterdam getroffen. Vor dem Abflug dorthin traf er am Grazer Flughafen zufällig auch seinen Ex-Sturm-Kumpel Markus Schopp, der nach einem Heimaturlaub retour nach Barnsley war, wo er schon schwer angezählt in den Seilen hing. Auf Schopps Frage, wohin es denn gehe, antwortete Feldhofer scherzhaft: „Nach Barnsley natürlich.“



Meister 2005

Doch das Ausland muss offenbar warten. Feldhofer, der neben Belgien auch Angebote aus Dänemark und Holland hatte, soll laut gut informierten Kreisen neuer Rapid-Trainer werden. Der Vorauer ist im oft verlogenen Profigeschäft ein gerader Michl. „Ich will niemanden anlügen, sag nix dazu“, hatte er Job-Gerüchte um seine Person in den vergangenen Monaten stets abgewürgt. Jetzt schweigt Feldhofer eisern, ging auf Tauchstation. Und sagt durch sein Schweigen doch alles. Ferdl, mit Rapid 2005 Meister, dürfte das Rennen um die Kühbauer-Nachfolge vor Markus Schopp gemacht haben.