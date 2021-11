Gurgeltests: Sie machte Wien zur Nummer 1

Ihr neuer Coup

Bereits im Vorjahr wurde die Forscherin mit der Ehrenmedaille „Dank und Anerkennung für Verdienste um die Stadt Wien“ ausgezeichnet. Ganz nebenbei forscht und tüftelt sie zudem weiter an neuen Testverfahren und Möglichkeiten zur Probengewinnung. Zum Schluss betont Dr. Födinger die sehr gute Zusammenarbeit mit Bürgermeister Ludwig und Gesundheitsstadtrat Hacker (beide SPÖ), die wohl sehr viel dazu beigetragen hat, dass Wien im PCR-Testfeld im Bundesländervergleich einsamer Spitzenreiter ist. Schon bald steht ein Ausbau der „Lutschertests“ in den Kindergärten an, die gerade ebenso erfolgreich getestet werden.