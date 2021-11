Kein PCR-Test: Bestechungsversuch an der Grenze

Das Herz am rechten Fleck, aber wenig Geld hat ein junger Rumäne. Und deshalb musste er sich am Mittwoch vor dem Landesgericht Eisenstadt verantworten. Doch der Reihe nach. Der Arbeitslose, der nebenbei für eine Security-Firma in Corona-Teststraßen arbeitete, besuchte seine Familie in Rumänien. „Mein Chef sagte mir, er brauche noch zwei Leute, und ich dachte sofort an meine beiden Brüder“, schilderte Valentin P. bei seinem Prozess.