1,27 Millionen PCR-Tests in einer Woche analysiert

Im Kampf gegen die vierte Corona-Welle sind in der vergangenen Woche in Wien im Rahmen der Aktion „Alles gurgelt!“ 1,27 Millionen PCR-Tests analysiert worden. Das sind durchschnittlich 181.400 Tests pro Tag, wobei am 16. November sogar 249.000 Proben ausgewertet wurden. Das gab die Stadt Wien am Mittwochnachmittag bekannt. Gleichzeitig kommt es in den übrigen Bundesländern immer wieder zu Problemen bei der Bewältigung der einlangenden Test-Massen ...