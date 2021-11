„Neues Leben“ für ausgediente Elektro(nik)geräte

Dabei werden von Gemeindebürgern in den Altstoffsammelzentren abgegebene und noch funktionstüchtige Elektroaltgeräte von einem Fachexperten (Elektromeister) vor Ort geprüft und an Sozialbetriebe zum Wiederverkauf übergeben. "Dieses Projekt ist ganz im Sinne der für das Land Kärnten so wichtigen Kreislaufwirtschaft, die wir weiter forcieren wollen und müssen. Es entspricht haargenau der Re-Use-Strategie des aktuellen Landes-Abfallwirtschaftskonzeptes und ergänzt den erfolgreichen Kärntner Reparaturbonus perfekt“, betont Umweltreferentin Schaar.