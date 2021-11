ÖSV-Ass zu Impf-Thema: „Auf Allgemeinheit schauen“

Siebenhofer tritt heute übrigens zum ersten Mal in ihrer Karriere in Killington an. Beim ersten Saison-RTL in Sölden war sie als Zehnte zweitbeste Österreicherin hinter Liensberger (Rang vier). Mit Stephanie Brunner, Ricarda Haaser und Truppe haben wir weitere drei Läuferinnen mit Top-10-Potenzial am Start. Die Favoritinnen für ganz vorne sind andere: „local hero“ Shiffrin, Gut-Behrami, Vlhova, Bassino, Brignone.