Keine Impfung: ÖSV-Dame mit emotionalem Posting

„Das Leben führt uns zu Kreuzungen, wo wir Entscheidungen treffen müssen. Meine Entscheidung ist, dass ich aktuell nicht geimpft bin“, schreibt Gritsch in ihrem jüngsten Instagram-Beitrag. Den sportlichen Folgen ist sie sich bewusst. „Das ist auch der Grund, warum ich dieses Jahr nicht bei den Rennen in Amerika dabei sein kann.“ Der ÖSV muss in Killington auf Gritsch verzichten. Am Samstag gibt es einen Riesentorlauf, am Sonntag findet ein Slalom statt.