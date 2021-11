Mückstein-Appell: Südafrika-Reisende bitte melden!

„Wenn Sie in den vergangenen zehn Tagen aus Südafrika, Lesotho, Botswana, Simbabwe, Mosambik, Namibia oder Eswatini zurückgekehrt sind, rufen Sie bitte bei der neu eingerichteten AGES-Hotline 01/2675032 an. Daraufhin erhalten Sie Informationen, wohin Sie sich für eine behördliche PCR-Testung wenden können“, so Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein. Die Proben würden danach auf mögliche Virusvarianten hin analysiert. Alternativ können Kontaktdaten und Informationen zur Reisetätigkeit auch per Mail an anfragen@ages.at geschickt werden.