Erste Länder reagieren auf neue Corona-Variante

WHO beruft dringliche Sitzung ein

Bereits am Freitag treffen jedenfalls Experten der WHO in einer dringlich anberaumten Sitzung zusammen. Dabei wird die Organisation voraussichtlich entscheiden, ob B.1.1.529 als Variante „von Interesse“ oder als „besorgniserregend“ eingestuft werden sollte. „Erste Untersuchungen zeigen, dass diese Variante eine große Anzahl von Mutationen aufweist, die weiter untersucht werden müssen“, so die WHO.