Bregenzerwald setzt nun auf Zustellservice

Schon der erste Lockdown hat für einen ordentlichen Schub an neuen Ideen und Vermarktungsmöglichkeiten gesorgt, nicht anders ist es nun beim vierten Lockdown - zumindest im Bregenzerwald. Dort können Unternehmen ab sofort Waren an ihre Kunden liefern lassen, den Transport übernimmt das Unternehmen Bischofberger aus Reuthe. Die Wälder Gemeinden unterstützen den neuen Service finanziell, so wird die Zustellung günstiger.