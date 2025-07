„Sehe Chemo als Freund, der zur Heilung beiträgt“

Nur 20 Prozent der Informationen, die während des Diagnosegesprächs der Patientin mitgeteilt werden, bleiben im Gedächtnis. Zu groß ist der Schock für die meisten, um diese zu behalten. Frau M. erhielt ihre Diagnose am 23. April. „Bei einer Routine-Mammografie wurden Auffälligkeiten entdeckt. Nach weiteren Untersuchungen war klar: Es sind zwei Tumore, einer davon bösartig“, schildert die 50-Jährige. Es sei ein Schock gewesen. Am 15. Mai startete die erste Chemo, gerade hat sie die dritte hinter sich. „Ich bin positiv gestimmt, sehe die Chemo als Freund, der zu meiner Heilung beiträgt“, so M.