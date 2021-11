150.000 Euro für Adventkalender

Trotz Lockdown und geschlossener Geschäfte – der vorweihnachtliche Shopping-Rummel ist in vollem Gange. Wenn auch nur online, tut das der Angebotsvielfalt keinen Abbruch. Vor allem in Sachen Adventkalender bietet der Markt von Jahr zu Jahr mehr. So sind Kalender im Wert von rund 300 Euro schon lange keine Seltenheit mehr. Vor allem Schmuck- und Beauty-Hersteller liefern sich in den oberen Preisklassen regelrechte Schlachten um den beliebtesten Luxus-Adventkalender des Jahres.