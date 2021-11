Privatärzte springen bei kleineren Operationen ein

Alle Patienten, an denen derzeit im Spital kleinere Eingriffe nicht vorgenommen werden können, weil die medizinischen Kapazitäten dort erschöpft sind, können sich an uns wenden“, versichert Dr. Bernhard Angermayer, Leiter des renommierten und fachlich ausgezeichneten St. Pöltner Instituts „Ärzte im Zentrum“. Der erfahrene Internist hat daher eine ganze Reihe an Spezialisten um sich geschart. Und zwar nur ganz knapp über dem Selbstkostenpreis! Dass die Eingriffe den Patienten Geld kosten, ist dem Team bewusst. Es will aber als Retter in der Not fungieren.