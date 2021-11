Großes Echo auf verschobene OP und Impf-Appell

Sein Fall ist beileibe kein Einzelschicksal

Sein Fall – beileibe kein Einzelschicksal in dieser Pandemie voll aufgeschobener Eingriffe – berührt viele Menschen: Fast 1700 Kommentare unter dem ersten Bericht auf krone.at, mehr als 500 unter dem „Nachzieher“ mit dem Impfappell. In der Tendenz sind die meisten Kommentare in der „Krone“-Community mitfühlend und wertschätzend, wobei der Aufruf, sich doch bitte impfen zu lassen, einige Kritiker mehr findet. Nachzulesen unter den erwähnten Berichten (Links in der Einleitung).