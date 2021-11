Krebs-OP an voller Intensivstation gescheitert

Der Oberösterreicher Thomas Peter Stadlbauer, bis 15. November Büroleiter von Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne), bekam Mittwochfrüh im Hanusch-Krankenhaus in Wien seine schon länger geplanter, wahrscheinlich rettende, ganz spezielle und schwierige Krebs-OP nicht, weil unmittelbar vor der Operation plötzlich auch das letzte Intensivbett weg war. „Gerade wurde ich auf dem Weg in den OP gestoppt und nach Hause geschickt, da die Covid-Patienten den letzten Intensivplatz belegen“, schrieb der zwei- und bald dreifache Vater aus dem Zug an Freunde. Erschüttert und betroffen, aber ohne Polemik meint er: „Ich wünsche denen allen gute Besserung und eine vollständige Genesung. Aber ich habe keine Zeit mehr, denn nur eine Operation und der Intensivplatz können mein Leben verlängern, da es keine andere Therapie gibt.“ Er schreibt aber auch: „Was ich nie verstanden habe, ist, dass Coronaleugner und Maßnahmengegner nie daran denken, dass es beim Impfen um Fremd- und Eigenschutz geht. Es wird nur die Impfpflicht sein, die uns befreit - und diese kommt durch die Schwäche der Politik viel zu spät.“