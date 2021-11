Video: Eindringlicher Impf-Appell von Krebspatient

Von Feedback gestärkt

Am Tag danach ist er erschöpft, aber durch viel positives Feedback gestärkt. Er sagt: „Ich kann mir so ziemlich alles vorstellen in meinem Leben. Aber die Reaktionen, die mein Bericht in der ,Krone Oberösterreich' nach sich gezogen hat, übertrafen meine Vorstellung bei Weitem. Sich so zu zeigen, mit einer persönlichen Geschichte, ist offenbar für sehr viele Menschen nicht selbstverständlich, für mich war es das schon. Denn seit Corona in unserer Gesellschaft wütet, reden wir von ganz viel Persönlichem - oft auch, ohne es zu merken.“