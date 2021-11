OÖ forciert jetzt die Medikamente gegen Corona

Bisher nur per Infusion

Derzeit können die genannten Präparate jedoch nur relativ aufwendig per Infusion verabreicht werden. Mehrere Hersteller arbeiten zwar bereits an einer intramuskulären oder oralen Medikation. Bis es aber so weit ist, sollen in Oberösterreich die bestehenden Möglichkeiten ausgeweitet werden. Lamprecht kann sich „Infusionszentren“ oder Angebote bei niedergelassenen Ärzten vorstellen. Konkretisiert werden soll das in einer Arbeitsgruppe, deren Mitglied Lamprecht sein wird. Sie soll im Auftrag von LH Thomas Stelzer und LH-Vize Christine Haberlander kommende Woche eingerichtet werden.