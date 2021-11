Fahraddieb bedroht Zeugen mit Messer

Zwei Passanten beobachteten am Donnerstagabend, wie ein 18-jähriger Salzburger in der Altstadt ein Fahrrad stehlen wollte. Die beiden Zeugen, eine 39-jährige Österreicherin und ein 51-jähriger Schweizer, sprachen den Mann auf die Tat an. Der Jugendliche bedrohte die beiden daraufhin mit einem Messer und fuhr mit dem gestohlenen Fahrrad davon.