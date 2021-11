Hammer führt Festspiele auf internationalen Weg

Am Tag eins nach der Wahl standen für Kristina Hammer in Salzburg noch Besprechungen und Termine auf dem Programm. Schließlich haben sie ihre Direktoriumskollegen, Intendant Markus Hinterhäuser und Geschäftsführer Lukas Crepaz, auch erst am Tag der Wahl kennengelernt. Zahlreiche Interviewanfragen aus Salzburg und aller Welt schlug sie fürs erste in den Wind.