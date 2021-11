Bratwürstel-Sonntag hilft den heimischen Bauern

Der Bratwürstel-Sonntag – bisher vor allem im Mostviertel, im Salzburger Lungau sowie in Oberösterreich bekannt – wurzelt in tiefbäuerlicher Tradition. „Da man nicht alle Tiere über den Winter durchfüttern konnte, wurde das Hausschwein geschlachtet. So gab es noch vor Beginn der adventlichen Fastenzeit frische Bratwürstel“, weiß Bauernbund-Direktor Paul Nemecek. Heute bringen die Corona-bedingt ausgefallenen Absatzmärkte und niedrigen Erzeugerpreise die heimischen Schweinebauern in Bedrängnis.