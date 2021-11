Rote Bank und 28 Kerzen als Mahnmal für Femizide

In Neusiedl am See trafen sich Vertreter der Frauen- und Familienberatungsstelle „Der Lichtblick“ und die Bürgermeisterin Lisa Böhm vor dem Rathaus, um mit 28 Kerzen der 2021 in Österreich getöteten Frauen zu gedenken und die Fahne „Frei leben ohne Gewalt“ zu hissen. „Wir müssen endlich anfangen hinzuschauen“, so Karin Behringer-Pfann vom Lichtblick. „Denn Gewalt an Frauen und in der Familie kann auch unsere Mütter, Töchter und Freundinnen betreffen.“