Nachbarschaften im Kampf gegen häusliche Gewalt

Vorträge sollen Zivilcourage fördern

„StoP“ setzt hier an: So finden am 16. und 22. November die ersten Multiplikatoren-Schulungen im Offenen Haus Oberwart statt, zu denen auch engagierte Einwohner der beiden Stadtgemeinden eingeladen sind. Vor Ort werden Teilnehmer für das Thema Gewaltprävention sensibilisiert, damit sie wissen, wie sie im Ernstfall helfen können.