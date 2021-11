Sattelfest bei den Bilanzen und fit beim Rechnen

„Ich hatte Finanzbuchhaltung in der Schule und wollte ein Zertifikat in den Händen halten, darum machte ich beim Wettbewerb mit“, erzählt Martina Gruber von der HLW Steyr. Wie ihre Kollegin Alina Haas ist sie mit Bilanzen auf du und du. Beide wurden nun beim School Award, der vom Trauner Verlag und dem Softwarehersteller BMD durchgeführt wird, als beste Buchhalter ausgezeichnet. Auch die Klassenwertung in der Finanzbuchhaltung ging an die HLW Steyr.