David Alaba: Erst Traumtor, dann verletzt raus

Es war in der 30. Minute: Real Madrid bekommt knapp 20 Metern vor dem Tor in halbrechter Position einen Freistoß zugesprochen. David Alaba tritt an und zirkelt die Kugel Richtung Tor. Der am linken Rand der Mauer postierte Dimitrios Kolovos hält jedoch noch den Fuß in den Schuss und fälscht den Ball unhaltbar für Keeper Georgios Athanasiadis zur Seite ab. Der zweite Treffer von Alaba im Real-Dress war perfekt - und der Aufstieg in Griffweite.