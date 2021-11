Dreister Dieb schlug während Geburt in Klinik zu

Großer Freudentag mit einem bitteren Beigeschmack: Wie erst jetzt bekannt wurde, wartete am 12. September eine hochschwangere junge Frau in ihrem Zimmer in der Privatklinik Goldenes Kreuz am Alsergrund auf die Niederkunft ihrer kleinen Tochter. Gegen 10.30 Uhr war es schließlich so weit: Die 35-Jährige musste in den Kreißsaal geschoben werden. Aufregende Momente, vor allem für die werdenden Eltern.