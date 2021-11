Amtsmissbrauch? Pikante Affäre um Finanzbeamten

„Wenn ich als Sebastian Kurz bei Ihnen anrufe und eine Finanzauskunft zu meiner Person verlange, dann bekomme ich die einfach so?“, fragt der Staatsanwalt am Landesgericht St. Pölten beim Prozess wegen Amtsmissbrauchs einen ehemaligen Finanzbeamten aus Niederösterreich erstaunt. „Prinzipiell schon“, hält der Angeklagte fest. Dass es sich aber mit der Informationsweitergabe aus dem nicht öffentlichen Abfrageinformationssystem (AIS) des Finanzamtes doch nicht so einfach verhält, musste der 50-Jährige jetzt am eigenen Leib erfahren. Er steht deswegen vor dem Richter. Zusätzlich muss sich der Mann wegen Vernichtung von Beweismitteln verantworten.