Fleisch ja, aber bitte auf Regionalität achten!

Lockdown-Festmahl

Für Sie, liebe Leser, hat er diese Woche ein qualitätsvolles Fleischrezept zusammengestellt - ein Festmahl, dem man sich jetzt im Lockdown in Ruhe widmen kann. Zur Zubereitung hat er noch einen Tipp: „Der Kalbsrücken sollte als ganzes Stück scharf angebraten und nicht in Steaks zerteilt werden. Das Gemüse kann statt in Salzwasser auch im eigenen Saft mit Butter und Zucker schmoren, je nach Belieben.“