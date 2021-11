Norwegische Journalisten in Katar festgenommen

Es handelt sich um zwei Kollegen, Halvor Ekeland und Lokman Ghorbani, die in den Wüstenstaat gereist waren, um über die Arbeits- und Lebensbedingungen der Gastarbeiter zu drehen. Darüber berichtete das Schweizer Portal „watson.ch“. Am 14. November landeten sie in Doha, eine Woche später wurden sie festgenommen. Zwei Tage später durften sie das Gefängnis und Katar wieder verlassen, jedoch ohne ihr konfisziertes Filmmaterial.