Auf zur süßen Pyjama-Party für die ganze Familie!

Und wenn die Knirpse nach all der Weihnachts-Aufregung müde ins Bett fallen, darf‘s gerne auch ein wenig sündiger zugehen. Süße Höschen mit Bommeln, sexy Dessous in feurigem Rot, witzige Weihnachts-Boxershorts oder festliche Seidenpyjamas mit Spitze sorgen in jedem Fall für romantische Stunden zu zweit.