Zahlen steigen enorm, Intensivbetten füllen sich!

In Wolfsberg wurde die nächste Eskalationsstufe erreicht

In diesem Bezirk gibt es sehr viele Cluster, besonders in den Schulen. Verdachtsfälle und positive Fälle werden gehändelt. Contact-Tracing wird keines gemacht, da es sich aufgrund der ansteigenden Zahlen nicht mehr ausgeht, gibt Kurath bekannt. Die 7-Tage-Inzidenz in diesem Bezirk liegt bei 2143,3 und ist somit die höchste in ganz Kärnten.