Katzenbaby schwer krank auf Straße gefunden

Ende Oktober fand eine Tierfreundin mitten im Ortszentrum von Lochen in Oberösterreich am Straßenrand ein Katzenbaby in erbärmlichem Zustand und brachte es zum nahegelegenen Tierschutzhof „Pfotenhilfe“. Beim Tierarzt wurde schnell klar: Das etwa drei Monate alte dreifärbige Kätzchen ist nur knapp dem Tod entkommen.