Hunderte bei Mahnwache für Todesopfer der Parade

Hunderte Menschen haben am Montagabend (Ortszeit) bei einer Mahnwache in der US-Kleinstadt Waukesha im Bundesstaat Wisconsin der Opfer des tödlichen Zwischenfalls bei einer Weihnachtsparade gedacht. Fünf Menschen starben und mindestens 48 weitere wurden verletzt, als ein Geländewagen am Sonntagabend in eine Menschenmenge gerast war.