Mann bedrohte Nachbarn mit erhobener Mistgabel

Dies konnte sie auch mit einem selbst angefertigten Handyvideo beweisen. Der 58-Jährige wurde daraufhin an seiner Wohnadresse festgenommen. Bei seiner Einvernahme zeigte er sich nicht geständig und beteuerte, in eine Falle gelockt worden zu sein. Er wurde über Auftrag der Staatsanwaltschaft Wels in die Justizanstalt Wels eingeliefert.