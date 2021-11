Lockdown beginnt mit 13.806 Neuinfektionen

Weiterhin steht Oberösterreich mit 3285 gemeldeten Fällen an der Spitze der landesweiten Neuinfektionen. In Niederösterreich sind 3233 Fälle dazugekommen, in der Steiermark 1392, in Kärnten 1355. In Wien gibt es 1330 Neuinfektionen und in Tirol 1275. Deutlich niedriger ist die Anzahl der Ansteckungen in Vorarlberg mit 654 Neuinfektionen. Mit 270 Fällen und der bisher österreichweit höchsten Impfquote ist das Burgenland Vorreiter im Kampf gegen die Pandemie.