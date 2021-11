„Wir bekommen die ganze Wut auf die Regierung ab“

Es scheint zunächst unglaublich, was sich Mitarbeiter von Teststraßen in Kärnten seit bereits vielen Monaten gefallen lassen müssen. Doch die Schilderungen von mehreren Betroffenen, die bei unterschiedlichen Teststationen in den Bezirken tätig sind, zeigen, was für ein harter Knochenjob von ihnen geleistet und wie wenig dieser geschätzt wird.