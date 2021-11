Hobbyhistoriker entdeckte Tabernakel im Wald

Es ist still geworden um jenen wundersamen Platz an der Straße zwischen Schrems und Gebharts, an dem einst die liebliche kleine Kapelle St. Ulrich in der Au Menschen Trost und innere Einkehr bot. Das Gotteshaus galt als „Wunderquellen-Kirche“, weil das dort entspringende Nass kraft festen Glaubens der Waldviertler angeblich Augenleiden heilen konnte. Doch in den Wirren der Geschichte verfiel die um 1415 errichtete Andachtsstätte. Sie wurde schließlich 1870 ganz abgerissen.