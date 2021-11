Unter Herbstlaub lauert in Bergen tückische Gefahr

„Darüber hinaus gilt es, unbedingt den Zeitfaktor zu berücksichtigen. Die Dämmerung setzt am Nachmittag schon recht früh ein. Wer nicht aufpasst, gerät am Berg in die Dunkelheit“, warnt Silberberger. Bekanntlich musste erst vor rund einer Woche die Bergrettung Tux einen holländischen Schneeschuhwanderer retten. Der saß – wie berichtet – bei Dunkelheit in rund 2500 Metern Höhe unterkühlt fest.