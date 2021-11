Emily Ratajkowski stellt Modewelt an den Pranger

Schon in jungen Jahren sei sie sexualisiert worden, prangert Emily Ratajkowski in ihrer Biografie an. Bei einem Casting habe ein Modelagent einst zu ihr gesagt: „Genau das ist der Look! Man sieht schon, dass dieses Mädchen mal gefickt wird.“ Damals sei sie erst 13 Jahre alt gewesen: „Ich war noch ein Kind ... Aber irgendwie habe ich damals schon diese männliche Begierde gespürt, auch wenn ich nicht wusste, was ich damit anfangen soll.“