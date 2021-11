Nächste Absage - der UVC muss passen

Bei einer Testung nach dem Hinspiel vergangenen Mittwoch, das Sokol 3:0 gewann, kam für eine Grazer Spielerin das positive Ergebnis. Aus Vorsorge wurde das Match am Samstag in der Liga gegen Klagenfurt abgesagt. Wie der UVC Graz heute aber bekanntgab, muss nun auch das Spiel am Mittwoch gegen Sokol/Post aufgrund von Coronafällen verschoben werden.