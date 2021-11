Auch Vorarlbergs Landesrat Gantner Corona-positiv

Vorarlbergs Sicherheits- und Tourismuslandesrat Christian Gantner (ÖVP) ist mit dem Coronavirus infiziert. Ein am Samstag abgenommener PCR-Test habe ein positives Ergebnis erbracht, informierte am Sonntag die Landespressestelle. Gantner werde seine Arbeit aus dem Homeoffice weiterführen, hieß es. Er ist nach Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) das zweite Mitglied der Vorarlberger Landesregierung, das aktuell an Corona erkrankt ist.