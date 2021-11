Betteln um eine Impfstraße im Herzen von Linz

Brief an Haberlander

Nachdem nun die Impfpflicht ausgerufen wurde, gibt’s für Jänner einen neuen Anlauf: eine Impfstraße für zwei Wochen, damit die einzelnen Abteilungen aufgeteilt hingehen können um Ausfälle abzufedern, falls Leute Impfreaktionen zeigen sollten. „Wir haben schon einen Brief an Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander geschrieben, noch keine Antwort bekommen“, sagt Eichlberger, der hofft, dass der Plan aufgeht. Denn im Mai hätte man schon 10.000 Impfwillige beisammen gehabt.